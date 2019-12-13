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У Хмельницькому літня жінка віддала майже мільйон гривень, щоб "врятувати" сина

У Хмельницькому літня жінка віддала майже мільйон гривень, щоб "врятувати" сина

Київ • УНН

 • 13450 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Хмельницьку 76-річна жінка віддала зловмисникам 917 тисяч гривень, щоб "врятувати" сина від кримінальної відповідальності. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Хмельницької області.

"За процесуального керівництва Хмельницької місцевої прокуратури слідчим відділом Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах", - сказано у повідомленні.

Правоохоронцями встановлено, що зловмисник разом зі своїм спільником розробили план заволодіння чужими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, у лютому цього року один із них зателефонував на стаціонарний телефон 76-річної мешканки міста Хмельницького та, представившись сином, повідомив неправдиву інформацію про скоєння ним дорожньо-транспортної пригоди з летальними наслідками.

Розгублена жінка, не усвідомлюючи, що її співрозмовником є стороння особа, аби "допомогти" сину, не розмірковуючи, вирішила віддати усі свої збереження.

Вже за годину після цієї розмови зловмисник, представившись помічником прокурора, прибув за адресою, яку йому вказала сама ж потерпіла, та отримав від неї 26 тис доларів США та 6 тис євро, що у перерахунку становило 917 тис грн.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців особу зловмисника було встановлено та затримано.

За результатами досудового розслідування зібрано достатню кількість доказів вчинення вказаною особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.

Як повідомив керівник Хмельницької місцевої прокуратури Валерій Заяц, обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено для розгляду до Хмельницького міськрайонного суду.

Нагадаємо, на Вінничині телефонні шахраї ошукали пенсіонерку на 19 тис. дол.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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