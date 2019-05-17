Пенсіонерка віддала 19 тисяч доларів, щоб "врятувати" сина
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На Вінничині телефонні шахраї ошукали пенсіонерку на 19 тис. дол. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
Так, 15 травня до Могилів-Подільського відділу поліції звернулась 69-річна місцева жителька та повідомила, що близько 03:00 до неї на стаціонарний телефон зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що її сина затримала поліція за вчинення злочину. Аби уникнути відповідальності за вчинене правопорушення, зловмисники запропонували потерпілій заплатити значну суму грошей.
Частину зібраних коштів жінка перерахувала на банківську картку, номер якої їй повідомив зловмисник, а решту відвезла в сусідній Ямпільський район та залишила у зазначеному місці. Аби виманити у літньої жінки кошти шахраї серед ночі завезли її на авто в Ямпіль.
Лише вранці жінка зрозуміла, що її ошукали, коли побачила сина вдома.
За цим фактом слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.190 КК України (шахрайство). За таке правопорушення передбачено покарання до 3-ох років позбавлення волі.
Нагадаємо, жінку на 50 тис. грн через соцмережу ошукав "американський військовослужбовець".