Пенсионерка отдала 19 тысяч долларов, чтобы "спасти" сына

Так, 15 мая в Могилев-Подольский отдел полиции обратилась 69-летняя местная жительница и сообщила, что около 03:00 к ней на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее сына задержала полиция за совершение преступления. Чтобы избежать ответственности за совершенное правонарушение, злоумышленники предложили потерпевшей заплатить значительную сумму денег.

Часть собранных средств женщина перечислила на банковскую карточку, номер которой ей сообщил злоумышленник, а остальные увезла в соседней Ямпольский район и оставила в указанном месте. Чтобы выманить у пожилой женщины средства мошенники ночью завезли ее на авто в Ямполь.

Лишь утром женщина поняла, что ее обманули, когда увидела сына дома.

По данному факту следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.190 УК Украины (Мошенничество). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3-х лет лишения свободы.

Напомним, женщину на 50 тыс. грн через соцсеть обманул "американский военнослужащий".