В Хмельницком пожилая женщина отдала почти миллион гривен, чтобы "спасти" сына

"За процессуального руководства Хмельницкой местной прокуратуры следственным отделом Хмельницкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции Украины в области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту мошенничества, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Правоохранителями установлено, что злоумышленник вместе со своим сообщником разработали план завладения чужими денежными средствами.

Реализуя свой преступный умысел, в феврале этого года один из них позвонил на стационарный телефон 76-летней жительницы города Хмельницкого и, представившись сыном, сообщил ложную информацию о совершении им ДТП с летальным исходом.

Растерянная женщина, не осознавая, что ее собеседником является постороннее лицо, чтобы "помочь" сыну, не раздумывая, решила отдать все свои сбережения.

Уже через час после этого разговора злоумышленник, представившись помощником прокурора, прибыл по адресу, который ему указала сама же потерпевшая, и получил от нее 26 тыс долларов США и 6 тыс евро, что в пересчете составило 917 тыс грн.

Благодаря слаженной работе правоохранителей личность злоумышленника был установлен и задержан.

По результатам досудебного расследования собрано достаточное количество доказательств совершения указанным лицом уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) УК Украины.

Как сообщил руководитель Хмельницкой местной прокуратуры Валерий Заяц, обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлено для рассмотрения в Хмельницкий горрайонный суд.

Напомним, в Винницкой области телефонные мошенники обманули пенсионерку на 19 тыс. долл.