Киберполиции задержала мужчину за кражу более 1 млн грн с банковских карт
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Киберполиции задержала 31-летнего мужчину за кражу более миллиона гривен с банковских счетов граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу департамента киберполиции Украины.
"Человек дублировал банковские карты граждан. Имитируя ошибку работы банкомата, он с помощью специальных манипуляций дублировал карточку следующего пользователя банка... Таким образом злоумышленнику удалось завладеть более чем миллионом гривен граждан за последние полгода", - говорится в сообщении.
Указано, что работники киберполиции разоблачили 31-летнего жителя Днипропетроськои области, у которого во время обысков изъяли скомпрометированные карточки, мобильные телефоны и sim-карты, использованные при совершении преступлений.
"К совершению правонарушений злоумышленник тщательно готовился. Он заказал более сотни карт, которые не имели идентификатора пользователя, то есть выступали "белым пластиком". В дальнейшем он использовал эти карточки для дубляжа оригинальных карт граждан. Преступная схема выглядела так: при использовании банкомата, он имитировал возникновения проблемы и пропускал к банкомату следующего пользователя. Перед этим злоумышленник проводил специальные манипуляции с банкоматом, позволяли копировать карточку следующего пользователя. Поэтому получал доступ к банковских карточкам граждан", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что после получения доступа человек менял финансовый номер телефона на свой, что позволяло управлять системой интернет-банкинга потерпевшего. Это позволило не только украсть имеющиеся на карточках средства, но и увеличить кредитные лимиты на счетах пострадавших лиц и оформлять онлайн-кредиты.
Указано, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, квалифицированному по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 190 (мошенничество) УК Украины.
"Жителю Днепропетровской области объявлено о подозрении. Судом вынесено решение о его аресте с правом внесения залога в размере 38 420 гривен", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Киеве разоблачили банду, которая обманывала столичных пенсионеров.