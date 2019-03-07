СБУ выдворила из страны одного из кавказских "воров в законе"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали и выдворили из нашей страны представителя кавказских "воров в законе". Он въехал на территорию государства для координации деятельности организованных преступных группировок и контроля за теневыми денежными потоками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке "Дато" въехал на территорию нашего государства для координации деятельности организованных преступных группировок и установления контроля над отдельными сферами легального и теневого бизнеса региона.
Уголовник должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков. Также планировал "поставить на счетчик" предприятия агропромышленного комплекса южного региона.
По оперативной информации, он представляет интересы известных в криминальных кругах кавказских "воров в законе" "Лоты Гули" и "Тенго Гальского", которым въезд в нашу страну запрещен.
Уголовник был задержан в начале марта в Болграде. За нарушение иностранцем правил пребывания и транзитного проезда через территорию Украины принято решение относительно его принудительного выдворения с территории Украины с запретом въезда на три года.
Ранее УНН сообщал, что в Киеве разоблачили "сходку" криминальных авторитетов.