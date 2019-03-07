СБУ выдворила из страны одного из кавказских "воров в законе"

Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке "Дато" въехал на территорию нашего государства для координации деятельности организованных преступных группировок и установления контроля над отдельными сферами легального и теневого бизнеса региона.

Уголовник должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков. Также планировал "поставить на счетчик" предприятия агропромышленного комплекса южного региона.

По оперативной информации, он представляет интересы известных в криминальных кругах кавказских "воров в законе" "Лоты Гули" и "Тенго Гальского", которым въезд в нашу страну запрещен.

Уголовник был задержан в начале марта в Болграде. За нарушение иностранцем правил пребывания и транзитного проезда через территорию Украины принято решение относительно его принудительного выдворения с территории Украины с запретом въезда на три года.

Ранее УНН сообщал, что в Киеве разоблачили "сходку" криминальных авторитетов.