СБУ видворила з країни одного з кавказьких "злодіїв в законі"

КИЇВ. 7 березня. УНН. На Одещині співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали та видворили з нашої країни представника кавказьких "злодіїв в законі". Він в’їхав на територію держави для координації діяльності організованих злочинних угруповань та контролю за тіньовими грошовими потоками. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБ України.