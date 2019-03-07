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СБУ видворила з країни одного з кавказьких "злодіїв в законі"

СБУ видворила з країни одного з кавказьких "злодіїв в законі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. На Одещині співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали та видворили з нашої країни представника кавказьких "злодіїв в законі". Він в’їхав на територію держави для координації діяльності організованих злочинних угруповань та контролю за тіньовими грошовими потоками. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що представник кримінальних кіл однієї з країн Південного Кавказу на прізвисько "Дато" в’їхав на територію нашої держави для координації діяльності організованих злочинних угруповань та встановлення контроля над окремими сферами легального та тіньового бізнесу регіону.

Кримінальник мав взяти під контроль перерозподіл грошових потоків. Також планував "поставити на лічильник" підприємства агропромислового комплексу південного регіону.

За оперативною інформацією, він представляє інтереси відомих у кримінальних колах кавказьких "злодіїв у законі" "Лоти Гулі" та "Тенго Гальського", яким в’їзд до нашої країни заборонено.

Кримінальник був затриманий на початку березня у Болграді. За порушення іноземцем правил перебування і транзитного проїзду через територію України ухвалено рішення щодо його примусового видворення з території України із забороною в’їзду на три роки.

Раніше УНН повідомляв, що в Києві викрили "сходку" кримінальних авторитетів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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