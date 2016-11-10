СБУ и прокуратура на Закарпатье призвали соблюдать нормы законов при проведении акций протеста

Так, УСБУ в Закарпатской области обращает внимание, что в условиях внешней агрессии существует высокая вероятность использования мирных намерений участников мероприятия в ущерб национальной безопасности Украины. Речь идет и об участниках акций в поддержку владельцев автомобилей с иностранными номерами. Граждан, которые планируют участвовать в подобных собраниях, СБУ призвала не поддаваться на возможные провокации и соблюдать правила личной безопасности.

В то же время, по мнению прокурора Закарпатской области Владимира Гаврилюка, проведение анонсированного бессрочного мероприятия в пределах пограничной полосы может создать реальную опасность беспорядков или преступлений, угрозу конституционным правам и свободам других людей, негативно повлиять на международный имидж государства. В связи с этим, прокурор обратился до Ужгородского городского головы с письмом, где выразил обеспокоенность возможным наступлением негативных последствий таких действий и предложил главе городского совета принять исчерпывающие меры по предупреждению возможных противоправных проявлений и нарушения прав граждан путем решения вопроса об обращении с исковым заявлением в окружной административный суд.

Напомним, что по факту блокирования подъезда к КПП "Ужгород" на украинском-словацкой короне 17-21 сентября 2016 было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 279 УК (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия). Однако, как сообщил УНН Владимир Гаврилюк, в данном производстве до сих пор не объявлено ни одного подозрения. Расследование продолжается, в частности правоохранители устанавливают нанесенный ущерб и вред.

В свою очередь, инициативная группа "пересичникив" настаивает, что их действия следует классифицировать не как блокирование границы, а как мирную акцию выявления недовольства людей. Сейчас главное требование владельцев автомобилей с иностранной регистрацией - отмена процедуры "пересички" как таковой.

Как ранее сообщал УНН, в сентябре прокуратура начала уголовное производство по факту блокирования транспортных коммуникаций у украино-словацкой границы .