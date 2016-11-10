СБУ та прокуратура на Закарпатті закликали дотримуватися норм законів при проведенні акцій протесту
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 10 листопада. УНН. У контексті анонсованих на 12 листопада акцій протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією Управління Служби безпеки України в Закарпатській області та прокуратура Закарпатської області закликали дотримуватися законності громадян, які планують взяти участь у мирних акціях протесту. Відповідні заяви та звернення оприлюднили прес-служби відомств, передає УНН.
Так, УСБУ у Закарпатській області звертає увагу, що в умовах зовнішньої агресії існує висока ймовірність використання мирних намірів учасників заходу на шкоду національній безпеці України. Йдеться, зокрема, й про учасників акцій на підтримку власників автомобілів з іноземними номерами. Громадян, які планують брати участь у подібних зібраннях, СБУ закликала не піддаватися на можливі провокації та дотримуватися правил особистої безпеки.
У той же час, на думку прокурора Закарпатської області Володимира Гаврилюка, проведення анонсованого безстрокового заходу у межах прикордонної смуги може створити реальну небезпеку заворушень чи злочинів, загрозу конституційним правам і свободам інших людей, негативно вплинути на міжнародний імідж держави. У зв’язку з цим, прокурор звернувся до Ужгородського міського голови з листом, де висловив занепокоєння можливим настанням негативних наслідків таких дій та запропонував очільнику міської ради вжити вичерпних заходів щодо попередження можливих протиправних проявів та порушення прав громадян шляхом вирішення питання про звернення із позовною заявою до окружного адміністративного суду.
Нагадаємо, що за фактом блокування під′їзду до КПП “Ужгород” на українсько-словацькому короні 17-21 вересня 2016 року було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 ККУ (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства). Однак, як повідомив УНН Володимир Гаврилюк, у даному провадженні й досі не оголошено жодної підозри. Розслідування триває, зокрема правоохоронці встановлюють завдані збитки та шкоду.
У свою чергу, ініціативна група “пересічників” наполягає, що їхні дії слід класифікувати не як блокування кордону, а як мирну акцію виявлення невдоволення людей. Наразі головна вимога власників автомобілів з іноземною реєстрацією — відміна процедури “пересічки” як такої.
Як раніше повідомляв УНН, у вересні прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій біля україно-словацького кордону.