СБУ и Нацполиция проводят обыски на объектах Укрзализныци

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82224 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101740 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126430 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107205 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127167 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101189 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102019 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104040 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101951 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
СБУ и Нацполиция проводят обыски на объектах Укрзализныци

СБУ и Нацполиция проводят обыски на объектах Укрзализныци

Киев  •  УНН

 • 18248 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины проводят ряд обысков на объектах Укрзализныци. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Сегодня правоохранители проводят ряд обысков на объектах Укрзализныци. Так, осуществляются следственные действия относительно возможного противоправного механизма при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава Укрзализныци в отношении должностных лиц компании и коммерческих структур", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Укрзализныця способствует Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины в проведении следственных действий.

Напомним, в Одесской области служащего регионального филиала "Укрзализныци" будут судить из-за недостатка путей на более полумиллиона гривен.

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