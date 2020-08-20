СБУ та Нацполіція проводять обшуки на об’єктах Укрзалізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Служба безпеки України та Національна поліція України проводять низку обшуків на об’єктах Укрзалізниці. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
"Сьогодні правоохоронці проводять низку обшуків на об’єктах Укрзалізниці. Так, здійснюються слідчі дії щодо можливого протиправного механізму під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу Укрзалізниці стосовно службових осіб компанії та комерційних структур", - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що Укрзалізниця сприяє Службі безпеки України та Національній поліції України у проведенні слідчих дій.
Нагадаємо, на Одещині службовця регіональної філії "Укрзалізниці" судитимуть через нестачу колій на понад півмільйона гривень.