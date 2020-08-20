СБУ та Нацполіція проводять обшуки на об’єктах Укрзалізниці

"Сьогодні правоохоронці проводять низку обшуків на об’єктах Укрзалізниці. Так, здійснюються слідчі дії щодо можливого протиправного механізму під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу Укрзалізниці стосовно службових осіб компанії та комерційних структур", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Укрзалізниця сприяє Службі безпеки України та Національній поліції України у проведенні слідчих дій.

Нагадаємо, на Одещині службовця регіональної філії "Укрзалізниці" судитимуть через нестачу колій на понад півмільйона гривень.