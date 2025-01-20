СБУ разоблачила схему поставки микрочипов для российских ракет через Ближний Восток
Киев • УНН
Украинские компании из трех областей нелегально поставляли электронику для российских ракет через подставную фирму на Ближнем Востоке. За лето 2022 года было отправлено деталей на 600 тысяч долларов.
Служба безопасности Украины вывела на чистую воду предприятия из Харьковской, Черновицкой и Одесской областей, которые даже во время войны обходили санкции и поставляли в россию электронику для ракет и беспилотников.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Детали
Речь идет о компаниях, входящих в крупную международную корпорацию, которая основана в рф и производит уникальные микрочипы и электронные платы, которые используются в системах навигации и управления баллистических и крылатых ракет типа "Х-101", "Калибр" и "Искандер-К". А также в дронах-камикадзе и "Торнадо-Г".
Схема работала по принципу "купи-продай": детали закупали в Украине и других странах, переправляли через подставную компанию на Ближнем Востоке, которая тоже под санкциями, и уже оттуда отправляли в рф. Там их получали оборонные предприятия, в частности АО "СпецТехМаш".
За лето 2022 года эти "дельцы" отправили в россию более 1,5 тысячи микроэлектронных компонентов на 600 тысяч долларов. И это только официально задокументированное.
Специалисты подтвердили, что российские ракеты и дроны действительно начинены украинскими деталями. Это выяснили после анализа обломков сбитых вражеских снарядов.
СБУ провела обыски и обнаружила у фигурантов схемы веские доказательства сотрудничества с кремлем. Одного из них уже задержали - оказалось, что у него есть российский паспорт.
"Следователи спецслужбы сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении СБУ.
Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Сейчас идет работа над тем, чтобы все причастные к этой схеме ответили за свои действия. Расследование ведется под наблюдением Офиса Генпрокурора.
Напомним
В Киеве задержали директора департамента одного из крупнейших банков Украины, который "донатил" на армию рф.