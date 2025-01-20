СБУ разоблачила схему поставки микрочипов для российских ракет через Ближний Восток

Служба безопасности Украины вывела на чистую воду предприятия из Харьковской, Черновицкой и Одесской областей, которые даже во время войны обходили санкции и поставляли в россию электронику для ракет и беспилотников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Речь идет о компаниях, входящих в крупную международную корпорацию, которая основана в рф и производит уникальные микрочипы и электронные платы, которые используются в системах навигации и управления баллистических и крылатых ракет типа "Х-101", "Калибр" и "Искандер-К". А также в дронах-камикадзе и "Торнадо-Г".