СБУ викрила схему постачання мікрочипів для російських ракет через Близький Схід
Київ • УНН
Українські компанії з трьох областей нелегально постачали електроніку для російських ракет через підставну фірму на Близькому Сході. За літо 2022 року було відправлено деталей на 600 тисяч доларів.
Служба безпеки України вивела на чисту воду підприємства з Харківської, Чернівецької та Одеської областей, які навіть під час війни обходили санкції і постачали до росії електроніку для ракет і безпілотників.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.
Деталі
Йдеться про компанії, що входять до великої міжнародної корпорації, яка заснована в рф та виготовляє унікальні мікрочипи та електронні плати, котрі використовуються у системах навігації та управління балістичних і крилатих ракет типу "Х-101", "Калібр" та "Іскандер-К". А також до дронів-камікадзе та "Торнадо-Г".
Схема працювала за принципом "купи-продай": деталі закуповували в Україні та інших країнах, переправляли через підставну компанію на Близькому Сході, яка теж під санкціями, і вже звідти надсилали в рф. Там їх отримували оборонні підприємства, зокрема АТ "СпецТехМаш".
За літо 2022 року ці "ділки" відправили в росію понад 1,5 тисячі мікроелектронних компонентів на 600 тисяч доларів. І це лише офіційно задокументоване.
Фахівці підтвердили, що російські ракети та дрони справді начинені українськими деталями. Це з'ясували після аналізу уламків збитих ворожих снарядів.
СБУ провела обшуки і виявила у фігурантів схеми вагомі докази співпраці з кремлем. Одного з них вже затримали — виявилося, що в нього є російський паспорт.
"Слідчі спецслужби повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою)", - йдеться у повідомленні СБУ.
Йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
Наразі триває робота над тим, щоб усі причетні до цієї схеми відповіли за свої дії. Розслідування ведеться під наглядом Офісу Генпрокурора.
Нагадаємо
У Києві затримали директора департаменту одного із найбільших банків України, який "донатив" на армію рф.