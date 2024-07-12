Служба безопасности разоблачила на коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Детали

По данным СБУ, чиновник причастен к вымогательству неправомерной выгоды от столичных предпринимателей.

Правоохранители задокументировали как он получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. В обмен на денежное "вознаграждение", как сообщается, чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего.

Для коммуникации с главой компании и передачи взятки чиновник привлек своего знакомого.

Служба безопасности задокументировала получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержала его вместе с посредником во время передачи второго "транша".

Обоим задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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