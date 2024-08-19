СБУ разоблачила агентурную сеть рф с правоохранителями: действовали в трех областях
Киев • УНН
СБУ нейтрализовала российскую агентурную сеть в Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Задержаны два агента, включая действующего правоохранителя, которые собирали разведданные о ВСУ и критической инфраструктуре.
Служба безопасности нейтрализовала российскую агентурную сеть, которая действовала в Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. В состав сети вражеских агентов входили как бывшие так и действующие правоохранители. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.
Детали
Как сообщается, злоумышленники шпионили за Силами обороны и ключевыми объектами критической инфраструктуры.
В результате спецоперации в Николаеве задержаны двое участников вражеской ячейки, деятельность которой координировали сразу две российские спецслужбы: фсб и военная разведка страны-агрессора.
Одним из задержанных является местный милиционер, который еще с 2015 года находится на связи с руководителем агентурной группы рф, бывшим должностным лицом расформированной милиции Андреем Шевченко.
Как указали в СБУ, по указанию Шевченко его агент в Николаеве собирал данные о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ на территории региона. Также он пытался установить локации стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса и "отчитывался" оккупантам о кадровых решениях в правоохранительных органах Украины.
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Чтобы получить разведданные, предатель использовал собственное служебное положение, а также выспрашивал нужные ему сведения у своих коллег по работе под видом товарищеских разговоров.
Также резидент российской агентуры привлек к разведывательно-подрывной деятельности своего отца - жителя Николаева, который ранее работал в расформированной милиции.
По его координатам оккупанты осуществили повторный обстрел одного из энергообъектов на Прикарпатье, заявляют в СБУ.
Для корректировки вражеского огня экс-милиционер "втемную" использовал своего знакомого, который проживает на территории западного региона Украины.
Еще одной задачей этого агента, по данным СБУ, был поиск потенциальных кандидатов на вербовку, в частности среди бывших и действующих правоохранителей и военных на Николаевщине.
Правоохранители задержали агента рф на попытке побега в Крым. Одновременно был задержан правоохранитель-предатель.
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По данным СБУ, кураторами ячейки был руководитель 161-го центра подготовки специалистов главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру) и двое сотрудников "управления фсб в Крыму". Их личности уже установлены.
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи и документы с доказательствами преступлений. Также обнаружена российская символика и рубли.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанным агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас они находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, по этой же статье Уголовного кодекса Украины заочное подозрение получил резидент агентурной группы - Шевченко.
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