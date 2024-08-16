Настоятеля черкасского храма УПЦ (МП) разоблачили на оправдании военных преступлений оккупантов - СБУ
Киев • УНН
В Черкасской области СБУ разоблачила настоятеля храма УПЦ (МП) на оправдании военных преступлений оккупантов. Ему сообщено о подозрении, грозит до 8 лет заключения.
Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении в Черкасской области настоятеля храма УПЦ (МП) на оправдании военных преступлений рашистов, ему сообщено о подозрении, пишет УНН.
Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность еще одного клирика Черкасской епархии УПЦ (МП). На этот раз речь идет о настоятеле одного из храмов Корсунь-Шевченковского благочиния, который оправдывал полномасштабную войну рф против Украины
По данным следствия, фигурант распространял видео среди жителей громады с призывами не участвовать в сопротивлении российской агрессии и выезжать за границу. Также клирик, как указали в СБУ, "рассылал видеоролики местным жителям через популярные мессенджеры, в которых оправдывал военные преступления оккупантов и пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины".
"Таким образом фигурант расшатывал общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора. Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступных действий представителя УПЦ (МП)", - отметили в СБУ.
Ему сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников) УКУ.
Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
"Всего с начала полномасштабного вторжения рф 8 подозрений получили клирики Черкасской епархии УПЦ (МП) за публичную поддержку агрессора и распространение враждебной пропаганды", - отметили в СБУ.
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