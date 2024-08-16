СБУ нейтрализовала агентурную сеть фсб в Херсоне

Служба безопасности обезвредила в Херсоне агентурную группу фсб. В результате спецоперации в городе задержаны трое участников вражеской ячейки, которые действовали отдельно друг от друга, но "куратором" которых был оккупационный чиновник с ВОТ Херсонщины. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали

"Куратором" агентурной группы фсб оказался россиянин Александр Костин - оккупационный „первый заместитель министра информационной политики" на временно захваченном левобережье Херсонщины. По заданию фсб он пытался создать агентурную сеть в Херсоне.

Для этого Костин привлек двух своих подчиненных из оккупационной "мининформполитики", как резидентов (руководителей) агентурной сети.

В ее состав они дистанционно завербовали трех жителей Херсона. Один из них работал на агрессора еще во время оккупации города, а после освобождения общины - "залег на дно", рассказали в СБУ.

Фигуранты разведывали места базирования и перемещения Сил обороны на территории областного центра.

По данным СБУ, разведданные нужны были рашистам для подготовки ракетно-дронных ударов по локациям украинских защитников. Среди приоритетных целей врага были огневые позиции мобильных огневых групп ПВО, а также пункты базирования подразделений Службы безопасности, Национальной полиции и прокуратуры.

Также российские агенты шпионили за должностными лицами областной военной администрации. Как сообщается, полученную информацию фсб планировала использовать для запугивания представителей ОВА через личные угрозы физической расправы.

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Фигуранты планировали привлечь максимальное количество "единомышленников" из правобережной части региона.

Для этого они создали Телеграмм-канал, который функционировал якобы от имени пророссийского подполья в областном центре. Потенциальных участников администраторы вражеского интернет-ресурса призвали "сливать" туда координаты Сил обороны и персональную информацию об украинских защитниках.

Однако, Служба безопасности сорвала планы фсб.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерное оборудование с доказательствами преступных действий.

Сейчас следователи Службы безопасности объявили им (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст.111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст.114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Преступные действия Костина заочно квалифицированы по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), а двум его сообщникам-резидентам фсб заочно сообщено о подозрении за государственную измену, совершенную по предварительному сговору группой лиц.

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