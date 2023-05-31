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СБУ проводит обыски у певицы Вороновой, которая снимала работу ПВО: ей готовятся объявить подозрение

СБУ проводит обыски у певицы Вороновой, которая снимала работу ПВО: ей готовятся объявить подозрение

Киев • УНН

 • 205911 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Служба безопасности Украины проводит обыски у певицы Инны Вороновой (жена наркодилера Юрия Чернецкого), которая снимала работу ПВО. Как стало известно УНН из собственных источников, ей готовятся объявить о подозрении.

Цитата

“В настоящее время проводятся обыски. Там будет подозрение”, – сообщил источник.

Напомним

16 мая Инна Воронова сняла работу ПВО на камеру и выложила в соцсети, указав геолокацию.

Во время очередной атаки рф на Киев жители города также записывали видео работы системы ПВО и публиковали их в социальных сетях. Правоохранительные органы нашли лиц, снявших эти видео, и передали их работникам Службы безопасности Украины.

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