У Києві виявили ще 9 людей, які публікували відео роботи ППО: їх передали СБУ

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"Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно із працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію", - повідомили у поліції.

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Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Своїми діями вони, як вказали у поліції, могли розкрити специфіку роботи ППО.

Усіх їх, як повідомляється, було доставлено до відділів поліції, де оперативні співробітники провели з ними розмову і отримали їх пояснення. Наразі їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин.