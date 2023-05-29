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Правоохоронці затримали двох чоловіків у Києві, які знімали роботу ППО

Правоохоронці затримали двох чоловіків у Києві, які знімали роботу ППО

Київ • УНН

 • 427802 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які знімали роботу ППО. Як інформує поліція Києва, порушників доставили до Святошинського управління поліції. Наразі їх передано співробітникам СБУ, передає УНН.

Деталі

Сьогодні до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двоє невідомих чоловіків знімали роботу ППО. На місце події негайно було направлено патрульних поліцейських та співробітників карного розшуку.

Протягом години 23-річного молодика поліцейські виявили на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. Вже за пів години 26-річного керманича «БМВ» правоохоронці зупинили на вулиці Ушакова.

Місцевих мешканців доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень, після чого передали співробітникам Служби безпеки України для подальших процесуальних дій.

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк дорікнув чиновникам ОВА, мерам та інстаграм-блогерам через публікацію роботи ППО, фотографій з місць падіння ракет, переліку об’єктів атаки та заявив, що це схоже на злочинну недбалість, а у випадку з представниками влади – на зловживання інформацією.

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