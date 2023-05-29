Правоохранители задержали двух мужчин в Киеве, которые снимали работу ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые снимали работу ПВО. Как информирует полиция Киева, нарушителей доставили в Святошинское управление полиции. Сейчас они переданы сотрудникам СБУ, передает УНН.
Детали
Сегодня в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что двое неизвестных мужчин снимали работу ППО. На место происшествия немедленно были направлены патрульные полицейские и сотрудники уголовного розыска.
В течение часа 23-летнего молодого человека полицейские обнаружили на одной из улиц Святошинского района Киева. Для поиска другого в столице была введена специальная полицейская операция. Уже через полчаса 26-летнего водителя «БМВ» правоохранители остановили на улице Ушакова.
Местных жителей доставили в Святошинское управление полиции для дачи объяснений, после чего передали сотрудникам Службы безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.
Дополнение
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк упрекнул чиновников ОВА, мэров и инстаграм-блогеров за публикацию работы ПВО, фотографий с мест падения ракет, перечня объектов атаки и заявил, что это похоже на преступную халатность, а в случае с представителями власти – на злоупотребление информацией.