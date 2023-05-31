В Киеве выявили еще 9 человек, публиковавших видео работы ПВО: их передали СБУ

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"При обстреле столицы в социальных сетях ширились видео работы противовоздушной обороны. Сотрудники управления уголовного розыска столичного главка полиции совместно с работниками уголовного анализа установили девять граждан, которые снимали и незаконно распространяли информацию", - сообщили в полиции.

Детали

Нарушителями оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. Своими действиями они, как указали в полиции, могли раскрыть специфику работы ПВО.

Все они, как сообщается, были доставлены в отделы полиции, где оперативные сотрудники провели с ними разговор и получили их объяснения. В настоящее время они переданы сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств.