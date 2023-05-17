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СБУ знайшла блогерів після публікацій роботи ППО у Києві, проведено обшуки

СБУ знайшла блогерів після публікацій роботи ППО у Києві, проведено обшуки

Київ • УНН

 • 1058776 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що викрила блогерів та заблокувала онлайн-камери, які "засвітили" роботу ППО під час удару рф по Києву 16 травня. За даними Київської міської прокуратури, у фігурантів проведено обшуки, пише УНН.

Блогери

"Служба безпеки України встановила особи шістьох жителів столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки рф на Київ.  У ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах", - ідеться у повідомленні.

Як повідомили у СБУ, серед іншого – фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО.

У спецслужбі пояснили, що за лічені хвилини ці відео «підхопили» численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них – інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора.

Онлайн-камери

Окрім того, кіберфахівці СБУ, як повідомляється, заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.

За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур.

При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола «користувачів», які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб, зазначили у СБУ.

Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України, зауважили у спецслужбі.

Обшуки

Як повідомили у Київській прокуратурі, у фігурантів проведено обшуки.

Під час невідкладних слідчих дій за місцями фактичного проживання фігурантів, за даними прокуратури та СБУ, вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

За вказаними фактами слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Прокуратура нагадує, що за коригування ворожого вогню передбачена кримінальна відповідальність.

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

Доповнення

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім запропонував заборонити зйомку на фото та відео роботу протиповітряних сил України.

Секретар РНБО Олексій Данілов висловив впевненість, що люди, які знімали та викладали відео роботи української ППО у мережу інтернет, будуть нести за це відповідальність.

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