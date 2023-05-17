СБУ нашла блогеров после публикаций работы ПВО в Киеве, проведены обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила блогеров и заблокировала онлайн-камеры, которые "засветили" работу ПВО во время удара рф по Киеву 16 мая. По данным Киевской городской прокуратуры, у фигурантов проведены обыски, пишет УНН.
Блогеры
"Служба безопасности Украины установила личности шестерых жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки рф на Киев. В ночь на 16 мая они осуществили несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях", - говорится в сообщении.
Как сообщили в СБУ, среди прочего – фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественной ПВО.
В спецслужбе пояснили, что за считанные минуты эти видео «подхватили» многочисленные телеграм-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них – интернет-ресурсы, которые подконтрольны спецслужбам страны-агрессора.
Онлайн-камеры
Кроме того, киберспециалисты СБУ, как сообщается, заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны.
По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур.
При этом доступ к отснятым файлам был открытым для широкого круга «пользователей», которые выложили видео ночной атаки на Киев в общем доступе в Ютуб, отметили в СБУ.
Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины, отметили в спецслужбе.
Обыски
Как сообщили в Киевской прокуратуре, у фигурантов проведены обыски.
Во время неотложных следственных действий по местам фактического проживания фигурантов, по данным прокуратуры и СБУ, изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента.
По указанным фактам следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Прокуратура напоминает, что за корректировку вражеского огня предусмотрена уголовная ответственность.
Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.
Дополнение
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предложил запретить съемку на фото и видео работу противовоздушных сил Украины.
Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что люди, которые снимали и выкладывали видео работы украинской ПВО в Интернет, будут нести за это ответственность.