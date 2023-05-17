Данілов упевнений: українці, які викладали відео роботи ППО, нестимуть за це відповідальність
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов висловив впевненість, що люди, які знімали та викладали відео роботи української ППО у мережу інтернет, будуть нести за це відповідальність. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«У нас був не зовсім приємний випадок, коли наші громадяни, не розуміючи дуже небезпечної ситуації, викладали відео. Це є неприпустимо. Більш того, я більш ніж впевнений, що вони будуть за це нести відповідальність, - ті хто робить такі речі», - сказав Данілов.
Доповнення
Нічну роботу ППО над Києвом блогерка Інна Воронова знімала у прямому ефірі в Instagram. Після масового засудження вона видалила трансляцію та опублікувала вибачення.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім запропонував заборонити зйомку на фото та відео роботу протиповітряних сил України.