«Потрібно просити Аpple вимикати функцію відео на час тривоги»: Віталій Кім про фіксацію ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Голова Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім запропонував заборонити зйомку на фото та відео роботу протиповітряних сил України, про це він написав в своєму телеграм-каналі, передає УНН.
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«Потрібно попросити Apple вимикати функцію фото і відео на час повітряної тривоги. Ну або «відрубати пальці» внести в КПК (кримінально-процесуальний кодекс-ред)», - написав Кім.
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До слова, саме зараз у Миколаєві, внаслідок російського ракетного обстрілу лунають вибухи, попередньо на місці влучання виникла пожежа. Жінка отримала осколково поранення
«1 обʼєкт - локалізація, відкрита територія... Виклик «103»: жінка осколкове поранення», - також проінформував Кім.
Нагадаємо
Нічну роботу ППО над Києвом блогерка Інна Воронова знімала у прямому ефірі в Instagram. Після масового засудженння вона видалила трансляцію та опублікувала вибачення.