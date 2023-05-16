"Нужно просить АррІе выключать функцию видео на время тревоги": Виталий Ким о фиксации ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Глава Николаевской военно-гражданской администрации Виталий Ким предложил запретить съемку на фото и видео работу противовоздушных сил Украины, об этом он написал в своем телеграм-канале, передает УНН.
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«Нужно попросить Apple выключать функцию фото и видео на время воздушной тревоги. Ну или «отрубить пальцы» внести в УПК (уголовно-процессуальный кодекс-ред)», - написал Ким.
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К слову, именно сейчас в Николаеве, в результате российского ракетного обстрела раздаются взрывы, предварительно на месте попадания возник пожар. Женщина получила осколочное ранение
«1 объект - локализация, открытая территория... Вызов «103»: женщина осколочное ранение», - также проинформировал Ким.
Напомним
Ночную работу ПВО над Киевом блогер Инна Воронова снимала в прямом эфире в Instagram. После массового осуждения она удалила трансляцию и опубликовала извинения.