Данилов уверен: украинцы, которые выкладывали видео работы ПВО, будут нести за это ответственность
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил уверенность, что люди, которые снимали и выкладывали видео работы украинской ПВО в сеть интернет, будут нести за это ответственность. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«У нас был не совсем приятный случай, когда наши граждане, не понимая очень опасной ситуации, выкладывали видео. Это недопустимо. Более того, я более чем уверен, что они будут за это нести ответственность, - те кто делает такие вещи», - сказал Данилов.
Дополнение
Ночную работу ПВО над Киевом блогер Инна Воронова снимала в прямом эфире в Instagram. После массового осуждения она удалила трансляцию и опубликовала извинения.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предложил запретить съемку на фото и видео работу противовоздушных сил Украины.