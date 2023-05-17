Данилов уверен: украинцы, которые выкладывали видео работы ПВО, будут нести за это ответственность

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«У нас был не совсем приятный случай, когда наши граждане, не понимая очень опасной ситуации, выкладывали видео. Это недопустимо. Более того, я более чем уверен, что они будут за это нести ответственность, - те кто делает такие вещи», - сказал Данилов.

Дополнение

Ночную работу ПВО над Киевом блогер Инна Воронова снимала в прямом эфире в Instagram. После массового осуждения она удалила трансляцию и опубликовала извинения.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предложил запретить съемку на фото и видео работу противовоздушных сил Украины.