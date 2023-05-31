СБУ проводить обшуки у співачки Воронової, яка знімала роботу ППО: їй готуються оголосити підозру

Цитата

“Наразі проводяться обшуки. Там буде підозра”, – повідомило джерело.

Нагадаємо

16 травня Інна Воронова зняла роботу ППО на камеру та виклала у соцмережі, вказавши геолокацію.

Під час чергової атаки рф на Київ жителі міста також записували відео роботи системи ППО і публікували їх у соціальних мережах. Правоохоронні органи знайшли осіб, які зняли ці відео, та передали їх працівникам Служби безпеки України.