СБУ проводить обшуки у співачки Воронової, яка знімала роботу ППО: їй готуються оголосити підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Служба безпеки України проводить обшуки у співачки Інни Воронової (дружина наркодилера Юрія Чернецького), яка знімала роботу ППО. Як стало відомо УНН з власних джерел, їй готуються оголосити про підозру.
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“Наразі проводяться обшуки. Там буде підозра”, – повідомило джерело.
Нагадаємо
16 травня Інна Воронова зняла роботу ППО на камеру та виклала у соцмережі, вказавши геолокацію.
Під час чергової атаки рф на Київ жителі міста також записували відео роботи системи ППО і публікували їх у соціальних мережах. Правоохоронні органи знайшли осіб, які зняли ці відео, та передали їх працівникам Служби безпеки України.