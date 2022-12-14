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СБУ провела обыски у представителей запрещенных партий: нашли оружие, георгиевские ленты и российские флаги

Киев • УНН

 • 614258 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что провела обыски у представителей запрещенных политических партий и нашла оружие, георгиевские ленты и российские флаги, пишет УНН.

Цитата

"Служба безопасности провела обыски в офисах и помещениях представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии «Русь единая» в рамках контрдиверсионных мероприятий в Киеве, Днепре и Кривом Роге. В результате следственно-оперативных действий найдено оружие, георгиевские ленты и флаги страны-агрессора", - сообщили в СБУ.

Детали

Кроме того, как отмечается, обнаружены склады с прокремлевской литературой, агитационными листовками с символикой тоталитарного режима СССР и «методички» российских пропагандистов. "В них рашисты призывают к поддержке оккупационных группировок россии и предоставляют «рекомендации» относительно насильственного захвата власти в Украине", - указали в спецслужбе.

"По оперативной информации, функционеры КПУ планировали использовать весь «арсенал» пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровской области", - отметили в СБУ.

Изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

Дополнение

В Украине полностью запретили деятельность 12 пророссийских партий.

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