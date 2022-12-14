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СБУ провела обшуки у представників заборонених партій: знайшли зброю, георгіївські стрічки та російські прапори

СБУ провела обшуки у представників заборонених партій: знайшли зброю, георгіївські стрічки та російські прапори

Київ • УНН

 • 614259 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що провела обшуки у представників заборонених політичних партій і знайшла зброю, георгіївські стрічки та російські прапори, пише УНН.

Цитата

"Служба безпеки провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії «Русь єдина» у межах контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі і Кривому Розі. У результаті слідчо-оперативних дій знайдено зброю, георгіївські стрічки і прапори країни-агресора", - повідомили у СБУ.

Деталі

Окрім того, як зазначається, виявлено склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму срср і «методички» російських пропагандистів. "У них рашисти закликають до підтримки окупаційних угруповань рф і надають «рекомендації» щодо насильницького захоплення влади в Україні", - вказали у спецслужбі.

"За оперативною інформацією, функціонери КПУ планували використати весь «арсенал» пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини", - зазначили у СБУ.

Вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

Доповнення

В Україні повністю заборонили діяльність 12 проросійських партій.

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