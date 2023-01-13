СБУ провела масштабную тренировку вблизи беларуси: показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что провела военную тренировку вблизи беларуси, во время которого отработали задержание вражеской ДРГ на энергообъекте, пишет УНН.
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"Служба безопасности провела масштабную контрдиверсионную тренировку в приграничных районах Ровенской области. В течение нее Силы обороны отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые по легенде пытались осуществить прорыв через северную границу", - говорится в сообщении.
Детали
По замыслу тренировки, одна из вражеских ДРГ попыталась прорваться в город, а другая – захватила в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями. Применяя психологическое давление и угрозы физической расправы, «злоумышленники» пытались заставить «потерпевших» сотрудничать с врагом, согласно замыслу тренировок. Таким образом, «диверсанты» хотели перестроить работу местного объекта критической инфраструктуры в пользу страны-агрессора, указали в СБУ.
Правоохранители с привлечением бойцов ЦСО «А» СБУ обезвредили условные вражеские группы, освободили «заложников» и предотвратили возможную техногенную катастрофу.
Тактико-специальные мероприятия проводили в условиях, максимально приближенных к реальным.
В учениях принимали участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
"По оценкам координационной группы, участники тренировки комплексно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия для предотвращения возможных диверсионных угроз в приграничных районах на северо-западе Украины", - отметили в СБУ.
Дополнение
В Ровенской области на границе с беларусью активно строят инженерные и фортификационные сооружения.