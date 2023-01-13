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СБУ провела масштабні тренування поблизу білорусі: показали відео

Київ • УНН

 • 368851 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що провела військові тренування поблизу білорусі, під час якого відпрацювали затримання ворожої ДРГ на енергооб’єкті, пише УНН.

СБУ провела масштабні тренування поблизу білорусі: показали відео

Цитата

"Служба безпеки провела масштабні контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області. Упродовж них Сили оборони відпрацювали знешкодження ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон", - ідеться у повідомленні.

Деталі

За задумом тренувань, одна із ворожих ДРГ спробувала прорватися в місто, а інша – захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб’єкта разом з їхніми родинами. Застосовуючи психологічний тиск і погрози фізичної розправи, «зловмисники» намагались змусити «потерпілих» співпрацювати з ворогом, згідно з задумом тренувань. Таким чином, «диверсанти» хотіли перелаштувати роботу місцевого об’єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора, вказали у СБУ.

Правоохоронці із залученням бійців ЦСО «А» СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили «заручників» і запобігли можливій техногенній катастрофі.

Тактико-спеціальні заходи проводили в умовах, максимально наближених до реальних.

У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

"За оцінками координаційної групи, учасники тренувань комплексно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для запобігання можливим диверсійним загрозам у прикордонних районах на північному-заході України", - зазначили у СБУ.

Доповнення

У Рівненській області на кордоні з білоруссю активно будують інженерні та фортифікаційні споруди.

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