СБУ провела масштабні тренування поблизу білорусі: показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що провела військові тренування поблизу білорусі, під час якого відпрацювали затримання ворожої ДРГ на енергооб’єкті, пише УНН.
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"Служба безпеки провела масштабні контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області. Упродовж них Сили оборони відпрацювали знешкодження ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон", - ідеться у повідомленні.
Деталі
За задумом тренувань, одна із ворожих ДРГ спробувала прорватися в місто, а інша – захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб’єкта разом з їхніми родинами. Застосовуючи психологічний тиск і погрози фізичної розправи, «зловмисники» намагались змусити «потерпілих» співпрацювати з ворогом, згідно з задумом тренувань. Таким чином, «диверсанти» хотіли перелаштувати роботу місцевого об’єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора, вказали у СБУ.
Правоохоронці із залученням бійців ЦСО «А» СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили «заручників» і запобігли можливій техногенній катастрофі.
Тактико-спеціальні заходи проводили в умовах, максимально наближених до реальних.
У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
"За оцінками координаційної групи, учасники тренувань комплексно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для запобігання можливим диверсійним загрозам у прикордонних районах на північному-заході України", - зазначили у СБУ.
Доповнення
У Рівненській області на кордоні з білоруссю активно будують інженерні та фортифікаційні споруди.