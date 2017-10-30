СБУ проведет на Закарпатье антитеррористические учения

Планируется, что тренировки будут проходить на объектах инфраструктуры города, в условиях максимально приближенных к реальным.

"Обращаем внимание, что во время плановых антитеррористических учений будет привлечена спецтехника, возможно временное ограничение движения пешеходов и транспортных средств на улицах Мукачево и в селах Ключарки, Павшино Мукачевского района", - говорится в сообщении.

Управление СБУ призвало жителей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам и сохранять спокойствие, соблюдать правила личной безопасности и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, для успешного противостояния терактам нужно законодателям и правоохранителям действовать вместе. Об этом в пятницу, 27 октября, во время участия в ток-шоу "Народ против" (телеканал ZIK) заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.