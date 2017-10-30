СБУ проведет на Закарпатье антитеррористические учения

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32096 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99467 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150998 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114298 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115123 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111697 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103677 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106884 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103421 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152247 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
СБУ проведет на Закарпатье антитеррористические учения

СБУ проведет на Закарпатье антитеррористические учения

Киев  •  УНН

 • 9166 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 30 октября. УНН. Завтра, 31 октября, Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Закарпатской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое обучение в Мукачево на Закарпатье и в отдельных населенных пунктах Мукачевского района. Об этом говорится в сообщении Управления СБУ в Закарпатской области на странице сети Facebook, передает УНН.

Планируется, что тренировки будут проходить на объектах инфраструктуры города, в условиях максимально приближенных к реальным.

"Обращаем внимание, что во время плановых антитеррористических учений будет привлечена спецтехника, возможно временное ограничение движения пешеходов и транспортных средств на улицах Мукачево и в селах Ключарки, Павшино Мукачевского района", - говорится в сообщении.

Управление СБУ призвало жителей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам и сохранять спокойствие, соблюдать правила личной безопасности и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, для успешного противостояния терактам нужно законодателям и правоохранителям действовать вместе. Об этом в пятницу, 27 октября, во время участия в ток-шоу "Народ против" (телеканал ZIK) заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

 

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