СБУ проведе на Закарпатті антитерористичні навчання
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Завтра, 31 жовтня, Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Закарпатській області проведе планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання у м.Мукачево на Закарпатті та в окремих населених пунктах Мукачівського району. Про це йдеться у повідомленні Управління СБУ в Закарпатській області на сторінці мережі Facebook, передає УНН.
Заплановано, що тренування проходитимуть на об’єктах інфраструктури міста, в умовах максимально наближених до реальних.
"Звертаємо увагу, що під час планових антитерористичних навчань буде залучена спецтехніка, можливе тимчасове обмеження руху пішоходів і транспортних засобів на вулицях Мукачева та у селах Ключарки, Павшино Мукачівського району", – зазначено у повідомленні.
Управління СБУ закликало жителів міста з розумінням поставитись до можливих незручностей та зберігати спокій, дотримуватися правил особистої безпеки та мати при собі документи, що засвідчують особу.
Нагадаємо, для успішнішого протистояння терактам потрібно законодавцям і правоохоронцям діяти разом. Про це у п’ятницю, 27 жовтня, під час участі у ток-шоу "Народ проти" (телеканал ZIK) заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко.