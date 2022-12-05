СБУ проверяет объекты УПЦ МП в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Служба безопасности Украины проверяет на наличие очага "русского мира" Мгарский Спасо-Преображенский мужской монастырь Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальное управление Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Полтавской области", – говорится в сообщении.
В мероприятии также принимает участие Национальная полиция. Как отметили, в присутствии представителей церкви правоохранители осматривают территории и помещения для выявления лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению.
"Учитывая вооруженную агрессию рф, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин в качестве очага "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", – сообщили в СБУ.