СБУ проверяет объекты УПЦ МП в Полтавской области

Детали

"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Полтавской области", – говорится в сообщении.

В мероприятии также принимает участие Национальная полиция. Как отметили, в присутствии представителей церкви правоохранители осматривают территории и помещения для выявления лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению.

"Учитывая вооруженную агрессию рф, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин в качестве очага "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", – сообщили в СБУ.