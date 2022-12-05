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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 33025 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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СБУ перевіряє об'єкти УПЦ МП у Полтавській області

СБУ перевіряє об'єкти УПЦ МП у Полтавській області

Київ • УНН

 • 776890 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Служба безпеки України перевіряє на наявність осередку "русского мира" Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ і єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

"Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області", – ідеться у повідомленні.

У заходах також бере участь Національна поліція. Як зазначили, у присутності представників церкви правоохоронці оглядають території та приміщення для виявлення осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

"Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", – повідомили в СБУ.

Нагадаємо

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