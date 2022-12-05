СБУ перевіряє об'єкти УПЦ МП у Полтавській області

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"Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області", – ідеться у повідомленні.

У заходах також бере участь Національна поліція. Як зазначили, у присутності представників церкви правоохоронці оглядають території та приміщення для виявлення осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

"Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", – повідомили в СБУ.

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