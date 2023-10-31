СБУ сообщила о подозрении российской певице Чичериной
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила во вторник, что сообщила о подозрении российской певице Юлии Чичериной, которая угрожала украинцам сибирскими концлагерями, передает УНН.
Детали
"Служба безопасности собрала доказательную базу на российскую певицу Юлию Чичерину, которая поддержала вооруженную агрессию рф", - говорится в сообщении СБУ.
Как сообщается, на основании собранных доказательств Чичериной сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
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- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
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- ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины);
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- ст. 436 (пропаганда войны);
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- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
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По данным следствия, накануне 2023 года Чичерина опубликовала на собственном ютуб-канале видеообращение, где призвала военных Сил обороны сдаваться в рашистский плен. Кроме того, в своем выступлении Чичерина, как сообщили в СБУ, угрожала украинским защитникам заключением в российские концлагеря в Сибири.
Затем это видео было "подхвачено" пропагандистами центральных информресурсов кремля, а также распространено на Телеграм-каналах террористических организаций "л/днр".
Также после теракта агрессора в Еленовке фигурантка приехала во временно оккупированный поселок и дала там концерт, во время которого призвала местных жителей вступать в ряды захватчиков. Такую агитацию она сопровождала "лозунгами", в которых оправдывала временную оккупацию части Украины, отметили в СБУ.
"Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу рф", - сообщили в спецслужбе.
Дополнение
В марте 2022 года фигурантка незаконно прибыла во временно оккупированный Энергодар и сняла флаг со здания местной мэрии. Тогда по этому и другим фактам правоохранители квалифицировали ее преступные действия по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
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- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
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- ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами).
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Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.