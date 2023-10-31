СБУ повідомила про підозру російській співачці Чичеріній
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Служба безпеки України повідомила у вівторок, що повідомила про підозру російській співачці Юлії Чичеріній, яка погрожувала українцям сибірськими концтаборами, передає УНН.
Деталі
"Служба безпеки зібрала доказову базу на російську співачку Юлію Чичеріну, яка підтримала збройну агресію рф", - ідеться у повідомленні СБУ.
Як повідомляється, на підставі зібраних доказів Чичеріній повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
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- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
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- ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України);
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- ст. 436 (пропаганда війни);
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- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
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За даними слідства, напередодні 2023 року Чичеріна опублікувала на власному ютуб-каналі відеозвернення, де закликала військових Сил оборони здаватися у рашистський полон. Окрім того, у своєму виступі Чичеріна, як повідомили у СБУ, погрожувала українським захисникам ув'язненням до російських концтаборів у Сибіру.
Потім це відео було "підхоплено" пропагандистами центральних інформресурсів кремля, а також поширено на Телеграм-каналах терористичних організацій "л/днр".
Також після теракту агресора в Оленівці фігурантка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників. Таку агітацію вона супроводжувала "гаслами", у яких виправдовувала тимчасову окупацію частини України, зазначили у СБУ.
"Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь рф", - повідомили у спецслужбі.
Доповнення
У березні 2022 року фігурантка незаконно прибула до тимчасово окупованого Енергодара та зняла прапор із будівлі місцевої мерії. Тоді за цим та іншими фактами правоохоронці кваліфікували її злочинні дії за двома статтями Кримінального кодексу України:
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- ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
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- ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами).
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Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.