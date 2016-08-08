СБУ предупредила теракты на Львовской железной дороге

Один из террористов был задержан во время закладки взрывчатки на мосту возле села Дубляны Львовской области. Он пытался сопротивляться и открыл стрельбу. В результате ранения получил один из сотрудников СБ Украины. Ответным огнем правоохранители ранили и задержали злоумышленника. Сейчас жизни офицера СБУ и террориста ничего не угрожает.

Во время проведения обысков у задержанных сотрудники спецслужбы изъяли большое количество огнестрельного оружия, взрывчатки и комплектующих для ее изготовления, в частности: гранатометы РПГ-7 и РПГ-26, гранаты РГО, Ф-1, РГД-5, пять килограммов взрывчатки марки IХ 25 и 600 граммов тротила, три электродетонатора, три пистолета и большое количество патронов различного калибра.

Продолжаются обыски и другие неотложные следственные действия.