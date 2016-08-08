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15 марта, 19:03 • 116523 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170740 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140582 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132844 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114239 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106321 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102066 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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СБУ предупредила теракты на Львовской железной дороге

СБУ предупредила теракты на Львовской железной дороге

Киев • УНН

 • 9984 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Взрывы на трех участках международных железнодорожных сообщений предупредила Служба безопасности Украины во Львовской области. В результате спецоперации оперативники обнаружили и задержали пятерых членов террористической группы, которые планировали одновременно взорвать железнодорожные пути в трех разных направлениях от областного центра, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Один из террористов был задержан во время закладки взрывчатки на мосту возле села Дубляны Львовской области. Он пытался сопротивляться и открыл стрельбу. В результате ранения получил один из сотрудников СБ Украины. Ответным огнем правоохранители ранили и задержали злоумышленника. Сейчас жизни офицера СБУ и террориста ничего не угрожает.

Во время проведения обысков у задержанных сотрудники спецслужбы изъяли большое количество огнестрельного оружия, взрывчатки и комплектующих для ее изготовления, в частности: гранатометы РПГ-7 и РПГ-26, гранаты РГО, Ф-1, РГД-5, пять килограммов взрывчатки марки IХ 25 и 600 граммов тротила, три электродетонатора, три пистолета и большое количество патронов различного калибра.

Продолжаются обыски и другие неотложные следственные действия.

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