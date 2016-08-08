СБУ попередила теракти на Львівській залізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Підрив на трьох ділянках міжнародних залізничних сполучень попередила Служба безпеки України на Львівщині. У результаті спецоперації оперативники виявили та затримали п’ятьох членів терористичної групи, які планували одночасно підірвати залізничні колії у трьох різних напрямках від обласного центру, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
Один з терористів був затриманий під час закладання вибухівки на мосту біля села Дубляни Львівської області. Він намагався чинити опір і відкрив стрільбу. В результаті поранено одного із співробітників СБ України. Вогнем у відповідь правоохоронці поранили та затримали зловмисника. Наразі життю офіцера СБУ та терориста нічого не загрожує.
Під час проведення обшуків у затриманих співробітники спецслужби вилучили велику кількість вогнепальної зброї, вибухівки та комплектуючих для її виготовлення, зокрема: гранатомети РПГ-7 та РПГ-26, гранати РГО, Ф-1, РГД—5, п’ять кілограмів вибухівки марки IХ 25 та 600 грамів тротилу, три електродетонатори, три пістолети та велику кількість набоїв різного калібру.
Тривають обшуки та інші невідкладні слідчі дії.