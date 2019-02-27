СБУ предупредила масштабную кибератаку на сайт ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности ДКИБ СБУ во взаимодействии с сотрудниками Центральной избирательной комиссии предупредили масштабную кибератаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального Интернет-сайта ЦИК. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.
По заключению экспертов кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам Президента Украины.
Специалисты спецслужбы установили, что атака была проведена по технологии "http flood", через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информационной системы и блокировали возможность доступа обычных пользователей. Для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе необновленной версии системы "WordPress", что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов.
С целью локализации кибератаки и устранения ее негативных последствий специалистами осуществлен ряд практических мер, которые позволили прекратить негативное влияние на работу веб-ресурса Центральной избирательной комиссии.
Специалистами СБ Украины проверяется возможная причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок.
Служба безопасности Украины в пределах компетенции постоянно реализует комплекс исчерпывающих мер для защиты жизненно важных интересов, общества и государства от противоправного кибернетического и информационного влияния спецслужб РФ.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что накануне, 24 и 25 февраля, Центральная избирательная комиссия Украины подверглась кибератаке со стороны России.