СБУ проверяет информацию о намерениях дестабилизировать ситуацию перед Днем Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Служба безопасности Украины проверяет информацию о намерениях дестабилизировать ситуацию накануне Дня Независимости Украины как в Киеве, так и по всей стране. Об этом сказал на брифинге председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает УНН.
"Проверяется ряд информации о намерениях дестабилизировать ситуацию, но я убежден в том, что мы справимся и сделаем все возможное от нас зависящее для того, чтобы праздники в Киеве и Украине прошли мирно и спокойно", - подчеркнул он.
Грицак отметил, что накануне Дня Независимости СБУ принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности проведения массовых мероприятий, торжеств в Киеве и всей Украине.
"Мы максимально мобилизованы. СБУ мобилизирована и находится в повышенной боевой готовности уже на протяжении более чем четырех лет. В то же время нами налажено хорошее взаимодействие с работниками и руководством других правоохранительных органов", - отметил глава спецслужбы.
Как сообщал УНН, по всей стране в День Независимости публичный порядок и безопасность будут гарантировать 30 тысяч правоохранителей.