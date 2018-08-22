СБУ проверяет информацию о намерениях дестабилизировать ситуацию перед Днем Независимости

$41.190.15
45.550.30
ukru
Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса
Эксклюзив
08:51 • 8962 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
06:18 • 25388 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 111128 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 218307 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 168150 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 235973 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 270758 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 221282 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 251104 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209371 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

6.7м/с
64%
Популярные новости

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 31931 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 17812 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 22679 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 14367 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 10283 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 288296 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 261168 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 346425 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 503973 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 593390 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 40686 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 235973 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 86074 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 81979 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 87333 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

СБУ проверяет информацию о намерениях дестабилизировать ситуацию перед Днем Независимости

Киев • УНН

 • 7598 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Служба безопасности Украины проверяет информацию о намерениях дестабилизировать ситуацию накануне Дня Независимости Украины как в Киеве, так и по всей стране. Об этом сказал на брифинге председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает УНН.

СБУ проверяет информацию о намерениях дестабилизировать ситуацию перед Днем Независимости

"Проверяется ряд информации о намерениях дестабилизировать ситуацию, но я убежден в том, что мы справимся и сделаем все возможное от нас зависящее для того, чтобы праздники в Киеве и Украине прошли мирно и спокойно", - подчеркнул он.

Грицак отметил, что накануне Дня Независимости СБУ принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности проведения массовых мероприятий, торжеств в Киеве и всей Украине.

"Мы максимально мобилизованы. СБУ мобилизирована и находится в повышенной боевой готовности уже на протяжении более чем четырех лет. В то же время нами налажено хорошее взаимодействие с работниками и руководством других правоохранительных органов", - отметил глава спецслужбы.

Как сообщал УНН, по всей стране в День Независимости публичный порядок и безопасность будут гарантировать 30 тысяч правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.14
Bitcoin
$75,116.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.67
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,461.36