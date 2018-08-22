СБУ перевіряє інформацію про наміри дестабілізувати ситуацію перед Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Служба безпеки України перевіряє інформацію про наміри дестабілізувати ситуацію напередодні Дня Незалежності України як у Києві, так і по всій країні. Про це сьогодні сказав на брифінгу голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає УНН.
“Перевіряється ряд інформації про наміри дестабілізувати ситуацію, але я, переконаний в тому, що ми справимося і зробимо все можливе від нас залежне для того, щоб свята в Києві й Україні пройшли мирно і спокійно”, — наголосив він.
В.Грицак зазначив, що напередодні Дня Незалежності СБУ вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки проведення масових заходів, урочистостей у Києві і всій території України.
“Ми максимально мобілізовані. СБУ мобілізована і перебуває у підвищеній бойовій готовності вже протягом більше ніж чотирьох років. Водночас нами налагоджена хороша взаємодія з працівниками і керівництвом інших правоохоронних органів”, — зазначив голова спецслужби.
Як повідомляв УНН, по всій країні на День Незалежності публічний порядок та безпеку будуть гарантувати 30 тисяч правоохоронців.