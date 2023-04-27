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СБУ: оккупанты признают, что по-зверски убивают украинских военнопленных после допросов

Киев • УНН

 • 986369 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что оккупанты признают, что убивают украинских военнопленных после допросов, и обнародовала соответствующий перехват, передает УНН.

Детали

"Оккупанты признают, что убивают украинских военнопленных после допросов. Такие убийства происходят зверским способом – пленным перерезают горло. Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, сделанный на восточном фронте Украины", - сообщили в СБУ.

И обнародовали слова рашиста в перехвате. "Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й", – рассказывает российский военный своей знакомой о преступлении, которое должен совершить после этого телефонного разговора.

"Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать", – объясняет рашист.

Как указывают в СБУ, он в подробностях рассказывает, как перерезает человеку горло. И уточняет, что у него таких случаев хватает и делать это приходится ночью.

"Служба безопасности Украины установила личность палача, его установочные данные, место службы и круг общения. Мужчина на аудио – Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области рф, 1995 года рождения. Его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области", - отмечают в спецслужбе.

"СБУ работает, чтобы этот Сучко и каждый военный преступник из рф понес заслуженное наказание за свои зверства", - добавили в спецслужбе.

Дополнение

Украинская спецслужба расследует более 35 тыс. уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны.

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