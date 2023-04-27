СБУ: окупанти визнають, що по-звірячому вбивають українських військовополонених після допитів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що ркупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів, і оприлюднила відповідне перехоплення, передає УНН.
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"Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів. Такі вбивства відбуваються звірячим способом – полоненим перерізають горло. Про це свідчить нове перехоплення СБУ, зроблене на східному фронті України", - повідомили в СБУ.
І оприлюднили слова рашиста у перехопленні. "Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й", – розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.
"Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать", – пояснює рашист.
Як вказують у СБУ, він у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. І уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.
"Служба безпеки України встановила особу ката, його установчі дані, місце служби та коло спілкування. Чоловік на аудіо – Сучко Євген Юрійович з Новгородської області рф, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області", - зазначають у спецслужбі.
"СБУ працює, аби цей Сучко та кожен воєнний злочинець з рф поніс заслужене покарання за свої звірства", - додали у спецслужбі.
Доповнення
Українська спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни.