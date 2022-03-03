СБУ: оккупанты назвали войну в Украине "спецоперацией" и отвели на нее 3 дня
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Оккупанты назвали войну в Украине "спецоперацией" и отвели на нее 3 дня. Зато уже вторую неделю российские войска несут значительные потери. И уже не верят, что удастся захватить хотя бы один город из списка "must be". И даже сфотографироваться на фоне им никто не позволит! Об этом УНН пишет со ссылкой на СБУ в Telegram.
Детали
Поэтому они ужасаются собственным потерям, а боевой дух тает вместе с весенним снегом.
СБУ перехватила один из разговоров русских ОМОНовцев, которые обсуждают ситуацию под Гостомелем:
"Мы ехали все в одной колонне: красноярцы первыми, наши вторыми, за нами кемеровские, за кемеровскими - кемеровский СОБР.
Красноярцев разбили вообще "в дым" из танков, из минометов. Наших разбили. Кемера успели отскочить и убежать. Но и у них - один 200-ый и три 300-е. О наших вообще ничего не известно. Сколько там "наваляло" нашим никто не знает".
СБУ: "Убирайтесь домой! Ибо как знать, сколько вам здесь еще "наваляют" украинские защитники. Нам есть за что бороться!".