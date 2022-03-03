СБУ: окупанти назвали війну в Україні "спецоперацією" та відвели на неї 3 дні

КИЇВ. 3 березня. УНН. Окупанти назвали війну в Україні "спецоперацією" та відвели на неї 3 дні. Натомість вже другий тиждень російські війська зазнають значних втрат. І вже не вірять, що вдасться захопити хоча б одне місто зі списку "must be". І навіть сфотографуватися на фоні їм ніхто не дозволить! Про це УНН пише з посиланням на СБУ в Telegram.