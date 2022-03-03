СБУ: окупанти назвали війну в Україні "спецоперацією" та відвели на неї 3 дні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Окупанти назвали війну в Україні "спецоперацією" та відвели на неї 3 дні. Натомість вже другий тиждень російські війська зазнають значних втрат. І вже не вірять, що вдасться захопити хоча б одне місто зі списку "must be". І навіть сфотографуватися на фоні їм ніхто не дозволить! Про це УНН пише з посиланням на СБУ в Telegram.
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Тож вони жахаються власним втратам, а бойовий дух тане разом з весняним снігом.
СБУ перехопила одну з розмов російських ОМОНівців, які обговорюють ситуацію під Гостомелем:
"Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемеровські, за кемеровськими – СОБР кемеровський.
Красноярців розбили взагалі "в дим" з танків, з мінометів. Наших розбили. Кемера встигли відскочити і втекти. Але і у них - один 200-ий і три 300-ті. Про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там "наваляло" нашим ніхто не знає".
СБУ: "Забирайтесь додому! Бо хтозна, скільки вам тут ще "наваляють" українські захисники. Нам є за що боротися!".