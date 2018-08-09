СБУ объявила в розыск 60 подозреваемых в причастности к терактам

“За указанный период времени (январь-июль 2018 года — ред.) под стражей содержалось 10 человек, подозреваемых в совершении террористических актов, объявленный розыск 60 человек”, — рассказали в СБУ.

Как отметили в ведомстве, с января по июль этого года было совершено два террористических акта, но без учета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и линии разграничения. В частности, эти преступления произошли в Закарпатской и Львовской областях.

В то же время, по информации спецслужбы, за аналогичный период прошлого года произошло по одному теракту в Киевской, Донецкой, Волынской и Ровенской областях.

Напомним, украинские правоохранители передали в суд дело в отношении трех подозреваемых, в том числе в совершении шести терактов.