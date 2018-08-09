СБУ оголосила в розшук 60 підозрюваних у причетності до терактів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Служба безпеки України у січні-липні 2018 року оголосила в розшук 60 осіб, підозрюваних у вчиненні терористичних актів. Про це повідомили в Управлінні взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Служби безпеки України у відповіді на інформаційний запит УНН.
“За вказаний період часу (січень-липень 2018 року — ред.) під вартою трималося 10 осіб, підозрюваних у вчиненні терористичних актів, оголошений розшук 60 осіб”, — розповіли у СБУ.
Як зазначили у відомстві, з січня по липень цього року було вчинено два терористичних акти, але без урахування тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і лінії розмежування. Зокрема, ці злочини сталися у Закарпатській та Львівській областях.
Водночас, за інформацією спецслужби, за аналогічний період минулого року сталося по одному теракту у Київській, Донецькій, Волинській та Рівненській областях.
Нагадаємо, українські правоохоронці передали до суду справу щодо трьох підозрюваних, зокрема у скоєні шести терактів.